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Maaşlara yüzde 20 zam

Sarıkaya Belediyesi Sarbel Personel Limited Şirketi’nde çalışan işçileri kapsayan 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı, çalışanların ücretlerine birinci yıl ilk dönem için yüzde 20 oranında zam yapıldı.

25 Ağustos 2020 Salı 00:38
Maaşlara yüzde 20 zam

YOZGAT Hizmet İş Sendikası ile Sarıkaya Belediyesi bünyesindeki Sarbel Personel Limited Şirketi arasında devam eden görüşmelerin tamamlanmasının ardından hazırlanan toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle taraflar tarafından imzalandı. Çalışanların ücretlerine birinci yıl ilk dönem için yüzde 20, ikinci altı aylık dönem için ise yüzde 5 enflasyon farkı eklendi. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin 3 yıl süreli olduğu belirtilerek, her denem için yüzde 6 oranında enflasyon farkının ekleneceği kaydedildi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, belediyenin imkânlarını zorlayarak çalışanların ücretlerine en iyi ücret zammını yaptıklarını belirterek, ‘’Gönlümüz isterdi ki daha fazlasını çalışanlarımıza verelim. İşçiliğin ne olduğunu en az çalışanlarımız kadar iyi bilmekteyim. Görevde olduğum sürece çalışanlarımızın altın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmadım yapmam. İşçilerimizden tek isteğim, aldıkları her kuruşu helal ettirmeleri’’ dedi. Başkan Açıkel, çalışanlarından Sarıkaya için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları isteyerek, imzalanan toplu iş sözleşmesi ile çalışanların performanslarını artırmak maksatlı ödül ikramiyesi maddesini de koyduklarını anlattı. Başkan Açıkel, ‘’Çalışanlarımız kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yaptıkları sürece ödül ikramiyesi çalışanlarımıza her ay maaşla birlikte ödenecek. İşin özeti fazla çalışan, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapan işçilerimiz alın teri ve emeğinin karşılığını alacak. Görevde olduğumuz süre içerisinde, emekçi kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödedik. Cenabı Allah yardımı ile görevde olduğumuz sürece de, çalışan kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödeyeceğiz’’ diye konuştu. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile bu güne kadar birçok toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını hatırlattı. Zararsız, ‘’Sayın belediye başkanımız ile imzaladığımız toplu iş sözleşmelerde hiçbir zaman pazarlık yapmadık. Sarıkaya belediye başkanımız belediyenin imkânları doğrultusunda emekçi kardeşlerimizin ücretlerine en iyi zammı yapmıştır. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’e, Şube yönetim kurulu üyemiz Alaattin Demir’e, İşyeri Sendika Baştemsilcimiz Engin Cihangir’e, İşyeri Sendika Temsilcisi Raziye Kılıç’a şahsım, yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.  

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Maaşlara Yüzde 20 Zam
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