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MAAŞLAR ZAMLANDI

AKDAĞMADENİ Belediyesi Personel Şirketinde çalışan 108 sendika üyesini kapsayan toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle hazırlanan sözleşme imzalandı.

MAAŞLAR ZAMLANDI

AKDAĞMADENİ Belediyesi Personel Şirketinde çalışan 108 sendika üyesini kapsayan toplu iş görüşmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle hazırlanan sözleşme imzalandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 06:31
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MAAŞLAR ZAMLANDI

İki yıl süreli toplu iş sözleşmesi ücret zammı yol, yemek, çocuk yardımı, yakacak yardım, öğrenim yardımı, ikramiye gibi sosyal haklar hariç taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinden sonra işçilerin taban yevmiyelerine 20 lira zam yapıldı. İşçilerin en düşük taban yevmiyesi 73 liradan 93 liraya, ortalama yevmiye 106 liraya, en yüksek yevmiye 111 liraya yükseltildi. Hizmet İş Sendikası Başkanı Ferman Zararsız, ‘’Toplu iş sözleşmesinin ilk altı ayı için işçilerimizin günlük ücretlerine yüzde 28 oranında zam yapıldı. İşçilerimize her yıl ödenecek 62 yevmiye tutarındaki ikramiye 12 aya bölünerek işçilerimizin aylık ücretleri ile birlikte ödenecek. İşçilerimizin maaşlarına her altı ayda yüzde 4 oranında zam yapılacak. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile birlikte işçilerimizin eline geçecek en düşük maaş tutarı 2 bin 550 liraya yükseltilmiştir’’ dedi.
Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun da, ‘’Gece gündüz demeden çalışan emekçilerimizin yanında olarak elimizden geldiği kadar alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Şimdilik imkânlarımız bu, imkânlarımız doğrultusunda inşallah elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bundan sonra daha çok çalışacağız. İmzalan toplu iş sözleşmesi tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu. 

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MAAŞLAR ZAMLANDI
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