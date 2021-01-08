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Maaşlar zamlandı

SORGUN İlçesinin Çiğdemli Belde Belediyesi bünyesindeki Personel Limited Şirketinde çalışan işçilerin maaşlarına zam yapıldı.

08 Ocak 2021 Cuma 00:02
Maaşlar zamlandı

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Çiğdemli Belediyesi arasında devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlanarak, hazırlanan sözleşme taraflarca imzalandı. Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, İşyeri Sendika Temsilcisi Murat Açıkgöz ve sendikamız üyelerinin katılımı ile hazırlanan sözleşmeye imza konuldu. 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi ile ücret zammı sosyal haklar hariç, birinci yıl yüzde 20 ikinci ve üçüncü yıllarda ise yüzde 12 zam öngörüldü. Sosyal haklara ise yüzde 30 oranında zam yapıldı. Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, ‘’Belediyemizin imkânları doğrultusunda çalışanlarımıza en yüksek ücret zammını yapmak için elimizden geleni yaptık. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar çalışanlarımızın ücretlerini zamanında ödedik. Gönül isterdi ki daha fazlasını verelim ama belediyemizin imkânları doğrultusunda hareket etmek zorundayız. Görevde olduğumuz sürece çalışan kardeşlerimizin alın teri kurumadan emeklerinin karşılığını zamanında ödeyeceğiz. İmzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını dilerim’’ dedi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, ‘’Çiğdemli Belediye Başkanımıza şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm üyelerimiz adına teşekkür ederim. Belediyenin imkânları doğrultusunda emekçi kardeşlerimizin ücretlerine gereken zammı yaptı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, ğin belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı. •SEYFETTİN SAĞLAM•

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MAAŞLAR ZAMLANDI
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