Maaşlar ödeniyor

YENİFAKILI Belediye Başkanı Soner Yalçın, 2012 yılından beri belediye işçilerinin maaşlarının eksik ödenmesi nedeniyle biriktiğini, işçilerin alacaklarının da bugüne kadar bir türlü ödenmediğini söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Biz emekçi belediye işçilerinin alacaklarını hiçbir kesinti yapmaksızın ödemeye karar verdik, ödüyoruz. Bugün itibariyle 97 bin lira olan borcumuzun 60 bin lirası ödenmiştir. Geri kalan borçlar ise her ay işçilere ödenmeye devam edecektir. Bu kriz ve hastalık döneminde maaşlarının yanında eski kesintileri de ödüyoruz. Her işçinin evine bu günlerde aylık 7 bin lira civarında para girmektedir’’ dedi. Başkan Soner Yalçın, bir dönem 40’dan fazla işçiye yıllarca maaşlar ödenemediğini de ileri sürerek, belediyeden başka kamu kuruluşlarına geçen işçilerin belediyeden alacaklarının ödenmeyip, işçilerin pazarlığa zorlandığını, büyük oranda paralarının kesintiye uğratıldığını kaydetti. Başkan Yalçın, ‘’Bu kesintileri kabul etmeyen işçilerin paraları bizim göreve geldiğimizde kesinti yapılmadan ödenmeye başlanmıştır. Hala ödenmeye devam eden borç bugün itibariyle 86 bin 700 liraya düşmüştür. 3-4 ay içinde de tamamen borcumuzu bitireceğiz. Personele ait tüm eski borçları ödemeye başladık ve ödemeye devam ediyoruz’’ diye konuştu. Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, çok uyumlu ve eğitim seviyesi yüksek bir belediye meclisinin bulunduğunu, hepsinin de kendi işlerinde de başarılı insanlar olduğunu bildirdi. Yalçın, ‘’Baharla birlikte yeni bir atılım yaptık. Çünkü daha tecrübeli ve sorunları çözmeye daha yakınız. Krona virüs tedbirlerinin ortadan kalkmasıyla birlikte işlerimizi hızlandıracağız. Eşek kıran mevki yaklaşık 40 bin dekarlık verimli bir arazidir. Eğer burasını sulu tarıma açabilirsek bu Yenifakılı tarımında bir dönüşüm hamlesi olacaktır. Bölgede 20-30 ailenin sulu tarıma dahil olmasını umut ediyoruz. İlk hamle olarak bölgede su kuyuları açacağız ve buna yakında başlayacağız. Yenifakılı sakinlerinin düzenli, korunaklı ve hizmetin verildiği bir dinlenme, mesire alanı yoktur. Bunu da bu yıl içerisinde başlatacağız. Paralarımızı tasarrufla, dikkatli harcayarak biriktiriyoruz. Yakıt, ısınma, gereksiz araç tamir bakımları kontrolümüz altındadır. Bakkala, kasaba, kırtasiyeye, temizlik malzemesine kaç lira vermişiz bir bakın. Hiçbir ağırlama, çay, kahve, yemek, kasap gibi masrafımız yoktur. Millet malına sahip çıkarak biriktiriyoruz. Kasamızda toplam 981 bin lira nakit vardır. Bir yıllık dikkatimizle biriktirilmiş bir paradır ve bunu ciddi projelerimizde kullanacağız. Kısıtlı imkanlarımızı verimli kullanmaya çalışıyoruz ve popülist olmaktan uzak duruyoruz’’ ifadelerini kullandı.