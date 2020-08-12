Maaşlar eridi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu’ndan alınan Temmuz 2020 fiyatlarına göre yapılan araştırmada çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3 bin 728,85 lira olarak hesaplandı. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 7 bin 733,85 Lira olarak belirlendi. Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi’nin yaptığı 2020 Temmuz ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı, memur maaşlarının yüzde 8,3 oranında eridiği kaydedildi. Türkiye Kamu-Sen Yozgat İl Başkanı, Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, 7 ayda memur maaşlarının yüzde 8,3 oranında eridiğini söyledi. Kabayel, “2020 yılı Temmuz ayına kadar dört kişilik ailenin zorunlu harcamaları tam 836,16 lira zamlandı. Buna karşın ortalama memur maaşına Aralık ayına kadar geçerli olacak zam enflasyon farkıyla dahil 463,86 lirada kaldı. Şu anda bile ortalama bir memurun maaşı harcamalar karşısında 372,3 lira erimiş durumdadır. Maaşlardaki erime ortalama yüzde 8,3 düzeyindedir. Bu olumsuzluklara döviz ve altın piyasasında yaşanan hareketlilik de eklendiğinde önümüzdeki ayların sıkıntılı geçeceği görülmektedir” dedi.