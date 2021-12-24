MAAŞA ZAM YAPILDI

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, işsiz kalanların devletten aldığı işsizlik maaşının her ayın belli günleri işsizlerin hesabına yatırıldığını hatırlatarak, işsizlik maaşlarına zam yapıldığını bildirdi. Yıldız, ‘’İşsizlik ödeneği, son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı aylık asgari ücretin yüzde 80’ini geçememektedir. Ayrıca ödenekten damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılamamaktadır’’ dedi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, 2022 yılında geçerli olacak olan işsizlik maaşının da belirlendiğini aktardı. Yıldız, ‘’Son dört aylık prime esas kazancı 2022 yılı yeni asgari ücretten hesaplanan kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan bir vatandaşımız 2 bin 130 lira işsizlik ödeneği alacaktır’’ diye konuştu. Yıldız, bu sene en düşük ödeneğin bin 420, en yüksek ödeneğin 2 bin 840 liradan hesaplanırken, önümüzdeki sene bu oranların zamlanarak en düşük 2 bin 130 ve en yüksek 4 bin 260 lira olduğunun altını çizdi. Yıldız, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurulması gerektiğine vurgu yaptı. Yıldız, ‘’İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmekte olup böylelikle danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinden faydalanması sağlanmaktadır’’ ifadelerini kullandı.