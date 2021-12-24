Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

MAAŞA ZAM YAPILDI

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, işsizlik maaşının 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere zamlandığını belirtti, en düşük işsizlik maaşının 2 bin 130 lira, en yüksek 4 bin 260 lira olduğunun altını çizdi.

24 Aralık 2021 Cuma 00:16
MAAŞA ZAM YAPILDI

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, işsiz kalanların devletten aldığı işsizlik maaşının her ayın belli günleri işsizlerin hesabına yatırıldığını hatırlatarak, işsizlik maaşlarına zam yapıldığını bildirdi. Yıldız, ‘’İşsizlik ödeneği, son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı aylık asgari ücretin yüzde 80’ini geçememektedir. Ayrıca ödenekten damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılamamaktadır’’ dedi. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, 2022 yılında geçerli olacak olan işsizlik maaşının da belirlendiğini aktardı. Yıldız, ‘’Son dört aylık prime esas kazancı 2022 yılı yeni asgari ücretten hesaplanan kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan bir vatandaşımız 2 bin 130 lira işsizlik ödeneği alacaktır’’ diye konuştu. Yıldız, bu sene en düşük ödeneğin bin 420, en yüksek ödeneğin 2 bin 840 liradan hesaplanırken, önümüzdeki sene bu oranların zamlanarak en düşük 2 bin 130 ve en yüksek 4 bin 260 lira olduğunun altını çizdi. Yıldız, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurulması gerektiğine vurgu yaptı. Yıldız, ‘’İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmekte olup böylelikle danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinden faydalanması sağlanmaktadır’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
MAAŞA ZAM YAPILDIIlerigazetesiAralıkCumaYozgatÇalışma Ve İş Kurumu İl MüdürüTaner YıldızIşsizlik MaaşıZamIşkur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aile içi iletişim
Aile içi iletişim
Vali sorun dinledi
Vali sorun dinledi
Karayollarında etkin hizmet
Karayollarında etkin hizmet
Halk Eğitim öğretiyor
Halk Eğitim öğretiyor
Mühendis adaylarından GES’e teknik gezi
Mühendis adaylarından GES’e teknik gezi
Saygı Öztürk’e plaket
Saygı Öztürk’e plaket
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim