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Maaş ödemelerine kolaylık!

AKDAĞMADENİ Kaymakamlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdiğini hatırlattı.

30 Mart 2020 Pazartesi 03:56
Maaş ödemelerine kolaylık!

Maaş ödemelerinin, öncelikle banka görevlilerince, görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla yapılacağı bildirildi. Açıklamada, evden maaş ödemesi uygulamasına göre, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara evde ödeme yapılacağı, havale-EFT talimatı konusundaki taleplerinin de Kaymakamlık 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla alınacağı vurgulandı. ‘Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor’ denildi.

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Maaş ödemelerine Kolaylık!
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