Maaş kuyruğu oluştu

Taşerondan kadroya geçip devlet güvencesine giren işçiler ilk maaşlarını almanın heyecanını yaşadı. Yozgat’ta işçiler eski maaş kartlarının aktif olmaması nedeniyle maaşlarını gişeden TC kimlik numaralarıyla elden alabildi. Bu nedenle banka önünde saatlerce beklemek zorunda kalan işçilerin bir bölümü durumdan yakındı. Çoğunluğu ise kadroya geçtikten sonra ilk kez maaş almanın heyecanı ile kuyrukta beklemeye razı oldu.
17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
14 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol