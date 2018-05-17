Maaş kuyruğu oluştu

Taşerondan kadroya geçip devlet güvencesine giren işçiler ilk maaşlarını almanın heyecanını yaşadı. Yozgat’ta işçiler eski maaş kartlarının aktif olmaması nedeniyle maaşlarını gişeden TC kimlik numaralarıyla elden alabildi. Bu nedenle banka önünde saatlerce beklemek zorunda kalan işçilerin bir bölümü durumdan yakındı. Çoğunluğu ise kadroya geçtikten sonra ilk kez maaş almanın heyecanı ile kuyrukta beklemeye razı oldu.