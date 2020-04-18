Maarifçilerden yüz siperliği

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şube Müdürü Öner Tikilo ve Mebbis Yöneticisi Hakan Mete ile birlikte Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertük’ü makamında ziyaret ederek, öğretmenler tarafından üretilen Siperlikli Maskeleri teslim etti.