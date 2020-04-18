Maarifçilerden yüz siperliği

Üretim oldukça kurumlara maske dağıtımın yapılacağını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, bu zorlu süreçte kurumlarımız arası yardımlaşmışların devam edeceğini söyledi. Teslim edilen maskelerden ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, maskelerin üretiminde emeği geçen tüm eğitim camiasına teşekkürlerini iletti. Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Yerköy İlçelerinde öğretmenler tarafından üretilen toplamda 150 adet siperlikli maskeler emniyet güçlerimize teslim edildi.
18 Nisan 2020 Cumartesi 01:48