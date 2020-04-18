Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98180
ALTIN
375.144
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6659
EURO
7.5357
Flaş Haber
Karantina Sona Erdi!
Kapat

Maarifçilerden yüz siperliği

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şube Müdürü Öner Tikilo ve Mebbis Yöneticisi Hakan Mete ile birlikte Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertük’ü makamında ziyaret ederek, öğretmenler tarafından üretilen Siperlikli Maskeleri teslim etti.

18 Nisan 2020 Cumartesi 01:48
Maarifçilerden yüz siperliği

Üretim oldukça kurumlara maske dağıtımın yapılacağını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, bu zorlu süreçte kurumlarımız arası yardımlaşmışların devam edeceğini söyledi. Teslim edilen maskelerden ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, maskelerin üretiminde emeği geçen tüm eğitim camiasına teşekkürlerini iletti. Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Boğazlıyan ve Yerköy İlçelerinde öğretmenler tarafından üretilen toplamda 150 adet siperlikli maskeler emniyet güçlerimize teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Maarifçilerden Yüz Siperliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MESAFELi TANITIM!
MESAFELi TANITIM!
Demirer, programların gözdesi oldu
Demirer, programların gözdesi oldu
Şahin’den koruyuculu sedye
Şahin’den koruyuculu sedye
Diziyi Yozgat’tan yönetiyor
Diziyi Yozgat’tan yönetiyor
Tarım, hayvancılık bitti!
Tarım, hayvancılık bitti!
Dere ıslahına başlandı
Dere ıslahına başlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim