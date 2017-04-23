Lütfü Hoca anlattı!

Lütfü Şehsuvaroğlu, katılımcılara bu güne kadar anlatılan Necip Fazıl’ın dışında, farklı pencereden, farklı bir Necip Fazıl anlattı.

Kültür Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen konferansa Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Kültür Müdürü Lütfü İbiş, BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Çıtak, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan BEYDER Başkanı Aydoğan Bilir, dernek olarak her kesimden Yozgatlının ilgiyle takip ettiği kültürel, sanatsal ve ilmi konferanslar, söyleşiler ve etkinlikler düzenlediklerini belirterek, 2017 yılının Necip Fazıl yılı ilan edildiğini hatırlattı.

Aydoğan Bilir, bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen tarihçi, araştırmacı, yazar ve şairlerinden olan Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu’nu Yozgat’a davet ederek, Üstad’ı anlatan bir konferans tertip ettiklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra kürsüye gelen Lütfü Şehsuvaroğlu ise Yozgatlı vatandaşlara Necip Fazıl’ı anlattı.

Lütfü Şehsuvaroğlu, konferans sonunda kitaplarını imzaladı.