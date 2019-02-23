LÖSEV’den Sanat köprüsü

Bir Avrupa Birliği projesi olan ve onko çocuk ve genç hastalarımızın sanat ile iç içe olmalarını ve iyileşme süreçlerine katkıyı amaçlayan ‘Sanat İle Umuda Uzanan Eller’ projesi kapsamında bu güne dek Türkiye’nin her bölgesinden onko hastası çocuklar, gençler aileleri ile ağırlanıyor. Hastalığın pahalı ve uzun süren tedavisi altında yıpranan bireylere tam bir iyileştirme tatili niteliğinde ki program Kapadokya gezisinden Uçhisar gezisine, Ürgüp gezisinden Göreme gezisine bölgenin tanıtımına ilaveten at binme, çanak/çömlek atölyesi, resim atölyesi, arazi araçları ile yakın çevre gezisi gibi faaliyetler içeriyor. Proje sayesinde tedavisi devam eden ya da atlatan çocuklar ve gençler aileleri ile gezi ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra kendileri gibi bu savaşı zaferle atlatan yeni insanlarla tanışma fırsatı yakalayarak moral değerlerini yükseltiyor ve LÖSEV ile hayata bağlanıyorlar.