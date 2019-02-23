Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103186
ALTIN
227.186
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9436
EURO
6.0307

LÖSEV’den Sanat köprüsü

LÖSEV’in 2012 yılından bu yana, yılda 4 kez hayata geçirdiği,  çocuk ve gençlere sanatla iç içe bir tatil sunduğu ‘Sanat ile Umuda Uzanan Eller’ projesi ile bu güne dek 200 den fazla çocuk ve genç aileleriyle Kapadokya’da ağırlandı.

LÖSEV’den Sanat köprüsü

LÖSEV’in 2012 yılından bu yana, yılda 4 kez hayata geçirdiği,  çocuk ve gençlere sanatla iç içe bir tatil sunduğu ‘Sanat ile Umuda Uzanan Eller’ projesi ile bu güne dek 200 den fazla çocuk ve genç aileleriyle Kapadokya’da ağırlandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
8 Okunma
LÖSEV’den Sanat köprüsü

Bir Avrupa Birliği projesi olan ve onko çocuk ve genç hastalarımızın sanat ile iç içe olmalarını ve iyileşme süreçlerine katkıyı amaçlayan ‘Sanat İle Umuda Uzanan Eller’ projesi kapsamında bu güne dek Türkiye’nin her bölgesinden onko hastası çocuklar, gençler aileleri ile ağırlanıyor. Hastalığın pahalı ve uzun süren tedavisi altında yıpranan bireylere tam bir iyileştirme tatili niteliğinde ki program Kapadokya gezisinden Uçhisar gezisine, Ürgüp gezisinden Göreme gezisine bölgenin tanıtımına ilaveten at binme, çanak/çömlek atölyesi, resim atölyesi, arazi araçları ile yakın çevre gezisi gibi faaliyetler içeriyor. Proje sayesinde tedavisi devam eden ya da atlatan çocuklar ve gençler aileleri ile gezi ve sanat faaliyetlerinin yanı sıra kendileri gibi bu savaşı zaferle atlatan yeni insanlarla tanışma fırsatı yakalayarak moral değerlerini yükseltiyor ve LÖSEV ile hayata bağlanıyorlar.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Oktay, çocukluğunu hatırladı
Oktay, çocukluğunu hatırladı
Köyde inceleme
Köyde inceleme
Camide buluştular
Camide buluştular
Dijitalleşmenin eğitim sahası
Dijitalleşmenin eğitim sahası
Korkutan kaza
Korkutan kaza
Servisler denetlendi
Servisler denetlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim