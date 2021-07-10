LÖSEV’dan bağış çağrısı

LÖSEV bu yıl için vekâleten kurban bağışı fiyatlarını bin 450 lira olarak açıkladı. LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı 2006 yılından bu yana Türkiye’de, vekâleten kurban kesiyor. Kurbanlık vasfına haiz küçükbaş veya büyükbaş olarak kesimler en modern kesimhanelerde, dini esaslara uygun şekilde Kurban Bayramı’nın bir, iki ve üçüncü günlerinde, adak kurbanların ise arife günü gerçekleştiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın icazet, cevaz ve esaslarına uygun gerçekleşen kesimler LÖSEV yetkilileri, din görevlisi, veteriner hekim, noter yetkilisi, kalite güvence sorumlusu, kasap ve et sorumlularından oluşan bir ekip huzurunda vekâlet veren bağışçıların isimleri tek tek okutularak ve kan akıtılarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Kesilen kurban etinin bir kısmı dinlendirilerek bayram içinde, kalanı ise kesen kurumlara emanet edilerek 12 ay boyunca vakumlanmış ambalajlarda taze et ve et ürünleri şeklinde LÖSEV’e kayıtlı ailelere ulaştırılıyor. Tüm Türkiye genelinde sayıları 50 bine yakın LÖSEV’e kayıtlı ailelerden sosyal incelemeleri tamamlanan ve ihtiyaçlarına göre sıralanan ailelere yıl içinde düzenli ve eşit olarak bu bağışlar kuşbaşı, parça et, biftek olarak dağıtılıyor. Yine tüm yıl boyunca LÖSEV Aileleri bu etlere içerisinde kendilerine özel bakiyeleri olan yalnızca taze et ve et ürünleri alımı yapabilecekleri LÖSEV Et Kart ile de büyük marketlerden erişebiliyor. LÖSEV’e kayıtlı ailelerin yüzde 87’si asgari ücret ve altı gelire sahip iken Vekâleten Kurban Bağışları ile sağlanan et desteği tedavi sürecinde protein ağırlıklı beslenmesi gereken Lösemili Çocuklara can oluyor. Maddi Bayram Bağışları da LÖSEV’in kalıcı eserlerine kaynak olarak 50 bine yakın Lösemili ve Kanserli Çocuk ve ailesine; yetişkin kanser hastalarına hayat veriliyor. Bu bağışlar ile yurtdışı ilacından yoğun bakım tedavisine, maddi ihtiyaçlarından evindeki beyaz eşyalarına, ayakkabısından oyuncağına, bilgisayarından kitabına, eğitim bursundan tatil kampına kadar birçok yol ile her an yanlarında olarak LÖSEV Ailelerine ulaştırılıyor. 1990’lı yıllarda lösemide tedavi başarısı yüzde 20 civarındayken bugün kişiye özel tedaviler, sağlıklı beslenme ve bakımla LÖSEV’in Ankara’daki LÖSANTE Hastanesi’nde tedavi başarı oranı yüzde 92’lere ulaştığı, gönüllü ve bağışçılarının destekleri ile yüzde 100’e ulaşılması hedeflendi. Vekâleten kurban bağışının kolaylıkla LÖSEV’e yapabileceği kaydedildi.