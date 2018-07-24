LÖSEV Yozgat’ta

LÖSEV tırı vakıfa kayıtlı Yozgatlı aileler ile Cumhuriyet Alanı’nda hizmet vermeye başladı. LÖSEV, yardımlarını il il gezerek dağıtmaya devam ederken, Yozgatlı vatandaşlar ve ailelerle de buluştu. Anadolu yollarında, en uzak şehirlerden en uzak köylere kadar ulaşmanın ve oradaki lösemili ve kanserli çocukları güldürmenin mutluluğunun yaşandığı proje kapsamında, yardım tırında gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi ve bunun gibi yüzlerce yardım LÖSEV’e kayıtlı lösemili çocuklar ve aileleri için hazır bulunuyor. Aileler, yardımlar içinden ihtiyaçlarına göre, gönüllerince seçebiliyor. Ayrıca LÖSEV’e bağışta bulunmak isteyenler d Cumhuriyet Alanı’ndaki şeffaf kumbaraya maddi bağışta bulunabiliyor.

