Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95305
ALTIN
186.542
DOLAR
4.7486
STERLİN
6.2080
EURO
5.5556

LÖSEV Yozgat’ta

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV), “Anadolu’ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı” projesi ile Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ederken, proje kapsamında tır Yozgat’a geldi.

LÖSEV Yozgat’ta

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV), “Anadolu’ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı” projesi ile Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi hasta ve ailelerine yardımlar ulaştırmaya devam ederken, proje kapsamında tır Yozgat’a geldi.

24 Temmuz 2018 Salı 07:00
8 Okunma
LÖSEV Yozgat’ta

LÖSEV tırı vakıfa kayıtlı Yozgatlı aileler ile Cumhuriyet Alanı’nda hizmet vermeye başladı. LÖSEV, yardımlarını il il gezerek dağıtmaya devam ederken, Yozgatlı vatandaşlar ve ailelerle de buluştu. Anadolu yollarında, en uzak şehirlerden en uzak köylere kadar ulaşmanın ve oradaki lösemili ve kanserli çocukları güldürmenin mutluluğunun yaşandığı proje kapsamında, yardım tırında gıda, giyim, tekstil, kırtasiye, oyuncak, bilgisayar, mobilya, temizlik malzemesi ve bunun gibi yüzlerce yardım LÖSEV’e kayıtlı lösemili çocuklar ve aileleri için hazır bulunuyor. Aileler, yardımlar içinden ihtiyaçlarına göre, gönüllerince seçebiliyor. Ayrıca LÖSEV’e bağışta bulunmak isteyenler d Cumhuriyet Alanı’ndaki şeffaf kumbaraya maddi bağışta bulunabiliyor.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KAZILAR TAMAM
KAZILAR TAMAM
JANDARMA ŞEFKATi
JANDARMA ŞEFKATi
Geleceğin Mesleklerine Destek
Geleceğin Mesleklerine Destek
Traktör tanıtımı
Traktör tanıtımı
SODES ile gezdiler
SODES ile gezdiler
Motivasyon toplantısı
Motivasyon toplantısı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim