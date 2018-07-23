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LÖSEV tırı Yozgat'ta

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı iyilik TIR'ı bugün Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda konuşlandırılacak.

LÖSEV tırı Yozgat'ta

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı iyilik TIR'ı bugün Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda konuşlandırılacak.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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LÖSEV tırı Yozgat'ta

LÖSEV tarafından hayata geçirilen ‘Anadolu'ya TIR dolusu LÖSEV Yardımı' projesi kapsamında Anadolu Kentleri ziyaret ediliyor. Bugün saat 10.30-13.00 arasında Cumhuriyet Alanı’nda konuşlandırılacak yardım Tır’ı ziyaretçilerini bekliyor. Anadolu’ya Tır Dolusu LÖSEV Yardımı Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyacı olan lösemili ailelere yardımların ulaştırıldığı belirtilerek, ‘’Anadolu’nun yollarında, köylere kadar ulaşmanın, oradaki lösemili ve kanserli yavrularımızı güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir çocuğun gülümsemesinden daha değerli ne olabilir ki? diyen tüm gönüllülerimizi bizimle buluşmaya, bu özel günü yaşamaya davet ediyoruz!’’ denildi.

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