Lösev Merkez’de

Yozgat’ta bulunan lösemi hastaları ve ailelerinin katıldığı Gençlik Merkezi’nde önce merkezin tanıtımı yapıldı, daha sonra da LÖSEV hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Gelecek kuşaklara Lösev’i tanıtmak, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmek, bu yolla gençlere sosyal sorumluluk bilinci aşılamak, gönüllü çalışmaları yapmak, fikir ve destekleriyle yeni projeler üretmek, böylece daha çok lösemili çocuğa hayat vermeye yönelik etkinlik ilgi gördü.