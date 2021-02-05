LÖSEV Kanseri silmek istiyor

Erken tanı ve düzenli kontrol ile lösemi ve kanseri yolun başında yakalayıp tedavi şansını yükseltmenin mümkün olduğunu vurgulandı, tedavisinin ise oldukça uzun ve zor olabildiği hatırlatıldı. İlk evreden sonra hiç belirti vermeden ilerleyebilen sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ‘’Ancak amansız ve çaresiz değil. Doğru yaklaşımlarla lösemi ve kansere yakalanan kişilerde iyileşme oranını yüksek. Elbette, hastalığa yakalandığınızda vücudun mücadeleye ne kadar hazır olduğu da büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve doğal beslenme ve egzersizi ihmal etmemek çok önemli. Sigara, alkol gibi zararlı maddelerden uzak durmak kansere yakalanma riskini oldukça azaltıyor’’ denildi.