Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1535
ALTIN
412.055
DOLAR
7.1228
STERLİN
9.7606
EURO
8.5282

LÖSEV Kanseri silmek istiyor

LÖSEV, sağlıklı yaşam ve doğal beslenmeye dikkat çekti.

05 Şubat 2021 Cuma 00:42
LÖSEV Kanseri silmek istiyor

Erken tanı ve düzenli kontrol ile lösemi ve kanseri yolun başında yakalayıp tedavi şansını yükseltmenin mümkün olduğunu vurgulandı, tedavisinin ise oldukça uzun ve zor olabildiği hatırlatıldı. İlk evreden sonra hiç belirti vermeden ilerleyebilen sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ‘’Ancak amansız ve çaresiz değil. Doğru yaklaşımlarla lösemi ve kansere yakalanan kişilerde iyileşme oranını yüksek. Elbette, hastalığa yakalandığınızda vücudun mücadeleye ne kadar hazır olduğu da büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve doğal beslenme ve egzersizi ihmal etmemek çok önemli. Sigara, alkol gibi zararlı maddelerden uzak durmak kansere yakalanma riskini oldukça azaltıyor’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
LÖSEV Kanseri Silmek Istiyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ERiYORUZ!
ERiYORUZ!
Milli Emlak’tan taşınmaz satışı
Milli Emlak’tan taşınmaz satışı
VALiDEN ZiYARET
VALiDEN ZiYARET
Belediye Başkanı Ünal, ev ziyaretlerini sürdürüyor
Belediye Başkanı Ünal, ev ziyaretlerini sürdürüyor
Bahardan kalma günler
Bahardan kalma günler
Sağlık yatırımları programa alındı
Sağlık yatırımları programa alındı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim