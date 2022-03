Lösemili hastalara protein desteği

LÖSEV, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda lösemili 20 aile ile bir araya gelerek et dağıtımı gerçekleştirdi. LÖSEV Yozgat aktif komite Jale Yazar, et dağıtımlarının devam edeceğini söyleyerek, ‘’Bugün 20 ailemize et dağıttık. Her sene olduğu gibi bu senede ailelerimizi etsiz bırakmayacağız. LÖSEV olarak mutlaka senede iki defa et dağıtımı yapıyoruz. Lösemili çocuklarımızın, kanserli hastalarımızın her zaman protein almaları şart’’ diye konuştu. LÖSEV Orta Anadolu ve Yozgat Sorumlusu Gizem Soylu ise LÖSEV’in 24 yıldır lösemili ailelerin yanında olduğunu hatırlatarak, Yozgat’taki kayıtlı ailelere et dağıtımlarının devam edeceğini vurguladı. Et teminini yıl içerisinde LÖSEV’e yapılan bağışlardan sağladıklarını dile getiren Soylu, ‘’Bize yapılan bağışları 12 aya bölerek, tüm yıl boyunca et dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Anlaşmalı olduğumuz firmalar da bize 12 boyunca taze et temin ediyorlar. Biz burada hem ailelerimizle bir araya geliyoruz hem de LÖSEV hakkında farkındalık oluşturuyoruz’’ dedi. Soylu il ziyaretleri, ev ve hastane ziyaretleri de yaptıklarını belirterek ulaşılacak hastalara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

LÖSEV ASLA ELDEN BAĞIŞ TOPLAMAZ

LÖSEV Orta Anadolu ve Yozgat Sorumlusu Gizem Soylu dolandırıcılara karşı uyararak, ‘’Şuan emniyet müdürlükleri ve jandarma ekipleriyle işbirliği içerisinde olduğumuz bir çalışmamız var. İnsanları dolandırıcılara karşı uyarıyoruz. LÖSEV asla elden bağış toplamaz ve toplatmaz. Sadece internet üzerinden ya da bankacılık üzerinden bağışları toplar’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•