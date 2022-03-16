Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Lösemili hastalara protein desteği

Yozgat’ta, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından doğru ve yeterli beslenmenin kanser tedavisi açısından son derece önemli olduğunu vurgulanarak 20 lösemili hastaya et dağıtımı yapıldı.

16 Mart 2022 Çarşamba 00:21
Lösemili hastalara protein desteği

LÖSEV, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda lösemili 20 aile ile bir araya gelerek et dağıtımı gerçekleştirdi. LÖSEV Yozgat aktif komite Jale Yazar, et dağıtımlarının devam edeceğini söyleyerek, ‘’Bugün 20 ailemize et dağıttık. Her sene olduğu gibi bu senede ailelerimizi etsiz bırakmayacağız. LÖSEV olarak mutlaka senede iki defa et dağıtımı yapıyoruz. Lösemili çocuklarımızın, kanserli hastalarımızın her zaman protein almaları şart’’ diye konuştu. LÖSEV Orta Anadolu ve Yozgat Sorumlusu Gizem Soylu ise LÖSEV’in 24 yıldır lösemili ailelerin yanında olduğunu hatırlatarak, Yozgat’taki kayıtlı ailelere et dağıtımlarının devam edeceğini vurguladı. Et teminini yıl içerisinde LÖSEV’e yapılan bağışlardan sağladıklarını dile getiren Soylu, ‘’Bize yapılan bağışları 12 aya bölerek, tüm yıl boyunca et dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Anlaşmalı olduğumuz firmalar da bize 12 boyunca taze et temin ediyorlar. Biz burada hem ailelerimizle bir araya geliyoruz hem de LÖSEV hakkında farkındalık oluşturuyoruz’’ dedi. Soylu il ziyaretleri, ev ve hastane ziyaretleri de yaptıklarını belirterek ulaşılacak hastalara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. 
LÖSEV ASLA ELDEN BAĞIŞ TOPLAMAZ
LÖSEV Orta Anadolu ve Yozgat Sorumlusu Gizem Soylu dolandırıcılara karşı uyararak, ‘’Şuan emniyet müdürlükleri ve jandarma ekipleriyle işbirliği içerisinde olduğumuz bir çalışmamız var. İnsanları dolandırıcılara karşı uyarıyoruz. LÖSEV asla elden bağış toplamaz ve toplatmaz. Sadece internet üzerinden ya da bankacılık üzerinden bağışları toplar’’ diye konuştu.  •Sümeyye İlhan•
 

Son Güncelleme: 15.03.2022 18:24
Anahtar Kelimeler:
LÖSEV ASLA ELDEN BAĞIŞ TOPLAMAZçocuklarçocukSağlıkTedaviKanserLÖSEVLösemili Çocuklar VakfıSorgunYozgat2022çarşambaMartIlerigazetesiLösemili Hastalara Protein Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BÜYÜK BAŞARI
BÜYÜK BAŞARI
Ucuz et kuyruğu
Ucuz et kuyruğu
ilk program yapılıyor
ilk program yapılıyor
İl Göç Kurulu Toplantısı
İl Göç Kurulu Toplantısı
Gündem maddeleri görüşüldü
Gündem maddeleri görüşüldü
İnsan kaynakları akademi etkinliği
İnsan kaynakları akademi etkinliği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim