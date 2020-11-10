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Lösemili çocuklar unutulmadı

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan meslek elemanları lösemili çocukları evlerinde ziyaret ederek, hediyeler verdi, aile bireyleri bilgilendirildi.

10 Kasım 2020 Salı 00:00
Lösemili çocuklar unutulmadı

YOZGA Merkez, Çandır, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli ve Yerköy ilçelerinde yaşayan Lösemili Çocuklar, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan meslek elemanları tarafından ziyaret edildi. Pandemi kurallarına uyarak ebeveynlerle görüşülerek rehberlik hizmetinde de bulunuldu. Çocuklara da çeşitli hediyeler verildi. Löseminin, kan hücrelerinin özellikle de akyuvarların normalin üzerinde çoğalması ile kendini gösteren bir kanser türü olduğuna dikkat çekildi. Çocuklarda en sık görülen kanserler türünün lösemi olduğu hatırlatılarak, ‘’Çocukluk çağında görülen kanserlerin yaklaşık üçte birini oluşturmaktadırlar. Lösemi sıklıkla 4 yaş altındaki çocuklarda gözlenmektedir’’ denildi. 

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Lösemili çocuklar Unutulmadı
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