Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1168
ALTIN
518.675
DOLAR
8.4058
STERLİN
10.9616
EURO
9.8597

Lösemili Çocuklar Haftası

LÖSEMİLİ Çocuklar Haftası kapsamında yapılan değerlendirmede, bundan 25 sene öncesine kadar Lösemi hastalığına yakalanan çocukların hemen hepsinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

05 Kasım 2020 Perşembe 00:29
Lösemili Çocuklar Haftası

Türk filmlerinin amansız hastalığı, Lösemiye yakalanan herkesin sonunda öldüğüne dikkat çekilerek, ‘’Bugün LÖSEV’in hastanesinde tamamen iyileşme oranı yüzde 92’ye ulaştı. Hatta yüzde 100 başarı için çalışılıyor. Türkiye ortalaması yüzde 75’lerde’’ denildi. Lösemili çocukların kriterlere uygun olmayan hastanelerde tedavi edilmemeleri gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ‘’Ne yazık ki ülkemizin özellikle Doğu – Güneydoğu ve Orta Anadolu bölgelerinde Üniversite ve Devlet hastaneleri bu koşulları sağlayamamalarına rağmen Lösemili çocukları tedavi etmeyi sürdürüyorlar. Hatta İstanbul’da da bazı fakülte ve özel hastanelerde de ne yazık ki bu uygulamalara sessiz kalınıyor. Lösemili çocuk hasta sayısı artmaktadır. Ama daha önemlisi löseminin görülme yaşı 1 yaşın altına düşmüş, hatta yeni doğan bebeklerde de görülmeye başlamıştır. Lösemi genetik değişikliklerle seyreden bir hastalıktır ancak kalıtsal (Ailesel geçişli) bir hastalık değildir. Ailesinde 1. Derece yakınlarında bir tane bile Lösemi ve kanser olanlar, Ailesinde 2. Derece yakınlarında 2 kişide kanser hastalığı olan anne babalar çocuklarını Lösemi riskleri açısından yakından takip etmeli ve kanserojenlerden korumalıdır’’ ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Lösemili Çocuklar Haftası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SAKLI CENNETTE YOLCUK
SAKLI CENNETTE YOLCUK
ONLAR YOZGATLI
ONLAR YOZGATLI
Başkan göze geldi
Başkan göze geldi
Takvim hazır
Takvim hazır
Kendi yapıp, satıyor
Kendi yapıp, satıyor
Polisten kırtasiye desteği
Polisten kırtasiye desteği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim