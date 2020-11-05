Lösemili Çocuklar Haftası

Türk filmlerinin amansız hastalığı, Lösemiye yakalanan herkesin sonunda öldüğüne dikkat çekilerek, ‘’Bugün LÖSEV’in hastanesinde tamamen iyileşme oranı yüzde 92’ye ulaştı. Hatta yüzde 100 başarı için çalışılıyor. Türkiye ortalaması yüzde 75’lerde’’ denildi. Lösemili çocukların kriterlere uygun olmayan hastanelerde tedavi edilmemeleri gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ‘’Ne yazık ki ülkemizin özellikle Doğu – Güneydoğu ve Orta Anadolu bölgelerinde Üniversite ve Devlet hastaneleri bu koşulları sağlayamamalarına rağmen Lösemili çocukları tedavi etmeyi sürdürüyorlar. Hatta İstanbul’da da bazı fakülte ve özel hastanelerde de ne yazık ki bu uygulamalara sessiz kalınıyor. Lösemili çocuk hasta sayısı artmaktadır. Ama daha önemlisi löseminin görülme yaşı 1 yaşın altına düşmüş, hatta yeni doğan bebeklerde de görülmeye başlamıştır. Lösemi genetik değişikliklerle seyreden bir hastalıktır ancak kalıtsal (Ailesel geçişli) bir hastalık değildir. Ailesinde 1. Derece yakınlarında bir tane bile Lösemi ve kanser olanlar, Ailesinde 2. Derece yakınlarında 2 kişide kanser hastalığı olan anne babalar çocuklarını Lösemi riskleri açısından yakından takip etmeli ve kanserojenlerden korumalıdır’’ ifadelerine yer verildi.