Lojmanlar satılıyor

İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından satılmasına karar verilen lojman için Özel İdare’de ihale yapıldı.

İl Özel İdaresi’nden alınan bilgiye göre farklı bloklarda bulunan toplamda 20 adet idareye ait dairenin açık teklif suretiyle satılığa çıkarıldığı bildirildi. Yozgat’ta 1986 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından inşa edilen ve bazı blokları Özel İdare’ye ait lojmanların kat ve fiziki durumuna göre 52 bin 500 lira ile 67 bin lira arasında muhammen bedel biçildiği öğrenildi.