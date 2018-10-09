Lohusa Şerbeti dağıtıldı

Hastalara lohusa şerbetini kendi elleriyle dağıtan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice İpek, lohusa şerbetinin geleneklerimizin arasında özel bir yeri olduğunu söyledi. İpek, “Osmanlı döneminde doğum yapan kadınlara dağıtılan ve sağlık açısından faydalı olan lohusa şerbetini hastanemizde doğum yapan yeni annelerimize ikram ederek bir geleneği yaşatmış bulunmaktayız. Yeni doğum yapan annelerimize bebekleriyle birlikte sağlıklı günler diliyorum. Anne sütünün önemini de anlattığımız annelerimizi eğitimlerle ve doğru emzirme teknikleri ile Şehir Hastanemizde destekleyerek yanlarında olmaya çalışıyoruz” dedi.