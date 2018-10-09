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Lohusa Şerbeti dağıtıldı

YOZGAT Şehir Hastanesinde Emzirme Haftası kapsamında, doğum yapan annelere ‘Lohusa Şerbeti’ ikram edildi. Şehir Hastanesi Kadın Doğum Servisi’nde doğum yapan anneler, kendilerine geleneksel ’Lohusa Şerbeti’ ikram edilmesi karşısında önce şaşırdılar, sonra geleneğin yaşatılmasına vesile olan hastane yönetimine teşekkür ettiler.

Lohusa Şerbeti dağıtıldı

YOZGAT Şehir Hastanesinde Emzirme Haftası kapsamında, doğum yapan annelere ‘Lohusa Şerbeti’ ikram edildi. Şehir Hastanesi Kadın Doğum Servisi’nde doğum yapan anneler, kendilerine geleneksel ’Lohusa Şerbeti’ ikram edilmesi karşısında önce şaşırdılar, sonra geleneğin yaşatılmasına vesile olan hastane yönetimine teşekkür ettiler.

09 Ekim 2018 Salı 06:38
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Lohusa Şerbeti dağıtıldı

Hastalara lohusa şerbetini kendi elleriyle dağıtan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice İpek, lohusa şerbetinin geleneklerimizin arasında özel bir yeri olduğunu söyledi. İpek, “Osmanlı döneminde doğum yapan kadınlara dağıtılan ve sağlık açısından faydalı olan lohusa şerbetini hastanemizde doğum yapan yeni annelerimize ikram ederek bir geleneği yaşatmış bulunmaktayız. Yeni doğum yapan annelerimize bebekleriyle birlikte sağlıklı günler diliyorum. Anne sütünün önemini de anlattığımız annelerimizi eğitimlerle ve doğru emzirme teknikleri ile Şehir Hastanemizde destekleyerek yanlarında olmaya çalışıyoruz” dedi.

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