LOBiMiZ EKSiK!

ORAN Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ‘lobicilik’ raporda, Ankara’da yaşayan Yozgatlıların, bürokraside büyük bir temsil gücüne sahip oldukları, bu potansiyelin Yozgat’ın gelişmesinde anahtar rol oynayabileceğine dikkat çekildi. Göç sorunu yaşayan Yozgat gibi illerin bunu sorun olarak görmek yerine hem yurtiçi hem de yurtdışında yaşayan birçok Yozgatlının bulunduğu, bu potansiyelin lobicilik faaliyetleri açısından değerlendirilebileceğine dikkat çekilen raporda, bazı illerde 2017 yılında yaşayan Yozgatlıların sayısı TUIK verilerine göre sıralandı. Buna göre, Ankara’da 368 bin 737, İstanbul’da 147 bin 562, Bursa’da 29 bin 750, Antalya’da 23 bin 409 Yozgatlının yaşadığı kaydedildi. Raporda, ‘Bu şehirlerin içerisinde en dikkat çekici şehir Ankara olarak gözükmektedir. Ankara’da yaşayan çok sayıda Yozgatlılar ve bürokraside büyük temsil gücüne sahip, Yozgatlı bürokratlarla birlikte büyük bir potansiyel Ankara’da yer almaktadır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı da bu potansiyeli canlandırmak için diasporalar oluşturarak, koordinasyonu sağlayarak, Yozgat’ın gelişmesinde ve il dışındaki potansiyelin harekete geçirilerek Yozgat’ın kalkınmasında anahtar rol oynayacaktır’ görüşüne yer verildi.

Bu şehirlerin dışında kalan şehirlerde yer alan Yozgatlıların ve iş adamlarının yatırımlarını Bursa, Antalya. İstanbul gibi şehirler yerine Yozgat’ta yapmaları için tanıtıcı ve teşvik edici çalışmaların yapılmasının önemine değinildi. Bunun dışında sadece yurtiçi değil yurtdışında da yaşayan birçok Yozgatlının bulunduğu belirtildi. Önemli ölçüde nüfusa sahip Türk vatandaşlarının hem haklarının savunulması hem de organize bir yapı içinde çalışabilmelerine yönelik adımlar atılması gerektiği hatırlatıldı. Gerek siyasi arenada etkin olabilmek adına, gerek de sosyal ve kültürel alanda çıkarımlar elde edebilmek için dernek ve vakıf sayılarının artırılması veya var olanların birlikte hareket edebilmeleri için çalışmalar yapılmasının da öneminin altı çizildi. Genel manada bölgesel kalkınma açısından lobicilik faaliyetlerinin katalizör etkisi yaratacağına vurgu yapıldı. Özel sektörün yatırım desteğini bölgeye çekmek, ilin iş ve yatırım ortamını geliştirmek, tanıtmak, bilgilendirme çalışmaları yapmak, bölgeyi kamu kaynaklarından etkin biçimde faydalandırmak, bölgeyi ulusal ve uluslararası teşviklerden yararlandırmak, bürokrasinin tercihini bölgeden yana kullanmasını sağlamak gibi görevler için lobicilik faaliyetlerinin önemli olduğu kaydedildi.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın bu gerçeğini ilk göreve başladığı gün gördü. Yozgat dışında yaşayan işadamlarını Yozgat’a davet edip, Yozgat’ın potansiyeli hakkında bilgilendirmelerini sağlayan Vali Yurtnaç, oluşturduğu ekipleri yurtdışına göndererek, yatırımcılarla, vakıf, dernek gibi kuruluşların temsilcileri, üyeleri ile bir araya gelinip, Yozgat’ın özellikleri, artıları, yatırım imkanları konusunda bilgilendirme çalışmalarını hızlandırdı.

