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Listeler külliyede

AK Parti’nin ilçe belediye başkan adaylarının büyük ölçüde belirlendiği ve listelerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gönderildiği öğrenildi.

Listeler külliyede

AK Parti’nin ilçe belediye başkan adaylarının büyük ölçüde belirlendiği ve listelerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gönderildiği öğrenildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Listeler külliyede

AK Partinin merak edilen ilçe belediye başkan adaylarıyla ilgili, genel merkezin yürüttüğü çalışmaların sonuna gelindi.

Bu kapsamda alt komisyonun yaptığı değerlendirme, anket çalışmaları ve parti kriterleri doğrultusunda tespit edilen isimler, üst komisyona havale edildi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çalışan üst komisyonun listelere nihai şeklini verdikten sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı sonucu ilçe belediye başkan adaylarının 24 Aralık tarihine kadar ilan edileceği, bir kısmının ise en geç 3 Ocak’ta açıklanacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Öte yandan AK Parti’den yapılan bilgilendirmede ilçe adaylarına önceden tebliğ yapılmadığını, belirlenen adayların eş zamanlı ilan edildiğini vurgulayarak,

“Sosyal medya ve bir kısım haber sitelerinde adaylığı ilan edilmiş gibi gösterilen haber ve bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
 

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