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Listeler askıda

18 Şubat 2017 Cumartesi 05:55
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Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulması hakkındaki Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimi 13 Şubat 2017 Tarihli ve 29978 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Listeler askıda
Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada referandumda geçerli seçmen listelerinin 18-26 Şubat 2017 tarihleri arasında muhtarlıklarda askıya çıkarılacağı bildirildi. 
Yozgat Valiliği’nin yaptığı açıklamada “Demokratik değerler adına katılımın en üst seviyede gerçekleşmesi için her kişinin vatandaşlık gereği oy kullanması esastır.
Bu maksatla seçmen listelerinin kontrol edilmesini, listelerde adı bulunmayan seçmenlerin 26 Şubat 2017 tarihine kadar seçim kurullarına müracaat etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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