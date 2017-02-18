Listeler askıda

Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada referandumda geçerli seçmen listelerinin 18-26 Şubat 2017 tarihleri arasında muhtarlıklarda askıya çıkarılacağı bildirildi.
Yozgat Valiliği’nin yaptığı açıklamada “Demokratik değerler adına katılımın en üst seviyede gerçekleşmesi için her kişinin vatandaşlık gereği oy kullanması esastır.
Bu maksatla seçmen listelerinin kontrol edilmesini, listelerde adı bulunmayan seçmenlerin 26 Şubat 2017 tarihine kadar seçim kurullarına müracaat etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
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