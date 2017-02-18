Listeler askıda

Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada referandumda geçerli seçmen listelerinin 18-26 Şubat 2017 tarihleri arasında muhtarlıklarda askıya çıkarılacağı bildirildi.

Yozgat Valiliği’nin yaptığı açıklamada “Demokratik değerler adına katılımın en üst seviyede gerçekleşmesi için her kişinin vatandaşlık gereği oy kullanması esastır.