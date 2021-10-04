Liselilerle sohbet

Aydıncık Kültür Evi’nde öğrencilerle bir araya gelen Yağan, gençlerin sorularını yanıtlayarak, söyleşi gerçekleştirdi. Kaymakam Yağan, söyleşide gelecekteki meslek ve iş seçme ile ilgili çeşitli örnekler vererek gençleri bilgilendirip, nasihatlerde bulundu. Yağan, ‘’Gençlerimizin her konuda özgürce sordukları akıl ve anlam yüklü sorulara cevap vererek, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının ülkemize, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diler başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ederim’’ dedi. •Sümeyye İlhan•