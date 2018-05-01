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Liselilerden anlamlı proje

SARAYKENT ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları örnek proje ile hayırseverlerin maddi desteğini de alarak, maddi imkansızlıklar nedeniyle evinin, işyerinin bakımını, onarımını yaptıramayanların yardımına koşuyor. 

Liselilerden anlamlı proje

SARAYKENT ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri hazırladıkları örnek proje ile hayırseverlerin maddi desteğini de alarak, maddi imkansızlıklar nedeniyle evinin, işyerinin bakımını, onarımını yaptıramayanların yardımına koşuyor. 

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Liselilerden anlamlı proje

Bu yıl devreye sokulan proje kapsamında bugüne kadar 5 ihtiyaç sahibinin ev ve işyerlerin bakım, onarım, tamir, yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi. Gençler, hayırseverlerin desteği ile temin ettikleri kapı, pencere, duvar örme, çatı aktarımı, boya, badana gibi malzemelerle, ihtiyaç sahibinin ihtiyacının karşılanmasına destek veriyor. Yapılanacak işin durumuna göre çalışan, bazen boyacı, bazen kaynakçı, bazen duvar ustası gibi işleri gerçekleştiren gençler, ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi’ kapsamında yeni çalışmalara devam ediyor. Öğrenciler, milli, manevi, ahlaki, insanı ve kültürel değerlerini geliştirebilmek üzere tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeyi amaç edinen böylesine anlamlı bir projenin uygulanmasında emeği geçen öğrencilere, projenin koordinasyonunu sağlayan okul yöneticileri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Son Güncelleme: 30.04.2018 19:08
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