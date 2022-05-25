Liseliler sahnede

Meslek liselerinin görünürlüğünü daha da artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ‘Mesleki Eğitim Haftası’ etkinlikleri kapsamda; Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mustafa Arslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri kendi yazdıkları tiyatro oyunlarını, Yozgat’ta bulunan 8’inci sınıf öğrencileri için sahneledi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda açılışını gerçekleştirdiği program ile meslek liselerinin ve bu liselerde bulunan alanların bu sene tercih yapacak öğrencilere tanıtılması hedeflendi. İki gün boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki seans şeklinde yapılan program ile ilgili Yazıcı, “Projemizde emeği geçen Şube Müdürlerimiz Latif Çetingöz ile Mahmut Karaağaç'a, AR-GE birimimize, okul yöneticilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi. •Haber Merkezi•