Liseliler, Kayseri’yi gezdi

Çandır Atatürk Ortaokulu ve Şehit Serkan Ciddioğlu İHO´nda eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine yaklaşan LGS sınavlarına yönelik tanıtım ve motivasyon kazandırmak amacıyla günübirlik gezi düzenlendi. Öğrenciler, Fen Lisesi’nde eğitim gören 12. sınıf öğrenciler eşliğinde okul tanıtımına katılarak okulun eğitim sistemi, ders çalışma yöntemleri hakkında tavsiyeler aldılar. Fen Lisesi tanıtımından sonra Kayseri Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesi gezildi. Kayseri Bilim Merkezi’nde çeşitli bilimsel aletler incelendi. Gökkubbe Sinema Salonunda 3 boyutlu kısa film izletildi. Ziyaret sırasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ile hatıra fotoğrafı çekildi.