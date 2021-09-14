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Liseli Gençler, elektrikli araçlarla yarıştı

Geçtiğimiz yıllarda, pek çok araç ve takımın katıldığı Uluslararası Efficiency Challenge Elektirikli Araç Yarışları, bu sene lise takımlarının da katılımıyla renklendi.

14 Eylül 2021 Salı 00:42
Liseli Gençler, elektrikli araçlarla yarıştı

Teknofest 2021 kapsamında gerçekleştirilen yarışlar, TOSFED Körfez Yarış Pistinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da katılımıyla gerçekleştirildi. 21 lisenin yüksek tempoyla mücadele ettiği yarışlarda hız ya da teknik özellikler değil araçların enerji verimliliği ön plana çıktı. Şirket olarak sponsor oldukları Ankara Atatürk Anadolu Lisesi takımına desteklerini göstermek için yarış alanında bulunan, teknoloji ve iş dünyasının başarılı isimlerinden Dr. R. Erdem Erkul “Her biri buraya gelebilmek için aylardır canla başla çalışan 21 takımın başarısına şahit olduk. Yani, aslında bu yarışın 21 kazananı var. Gençler teknik bilgilerini, becerilerini, hayallerini gerçekleştirmek için bir adım attılar ve teknoloji dünyasının kapılarını yaşıtlarının bir adım ötesinde araladılar. Yarışta yer alan tüm takımları tebrik ediyorum. Biz Cerebrum Tech olarak teknik okul olmayan tek lisenin destekçisi olduk. Çünkü fırsat verildiğinde tüm gençlerin hayalleri için elinden gelenin en iyisini yapacağı fikrine oldukça bağlıyız. Bizlere bu gurur anını yaşatan takımımızı da canı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

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