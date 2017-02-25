Lisede farkındalık sohbeti

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi tarafından 20 Şubat 2016 Pazartesi günü düzenlenen “Farkındalık Sohbetleri” programına katıldı. Üniversiteye giriş sınavları için hazırlık yapan öğrencilerin yoğunlukla katıldığı programda “Akademik Girişimcilik” konusu işlendi.

Öğrencilerin meraklı sorularına da cevap veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, sohbeti süresince etkileşimli olarak; ekonomik, sosyal ve kültürel katkılar ile “girişimcilik” boyutunda yeni nesil üniversitelerin misyonuna dair değerlendirmelerde bulundu. Sohbette bilginin üretilmesi ve işlenmesi ile daha nitelikli bir hayatın toplumsal boyutta yaşanabilmesi için akademik çalışmaların önemine vurgu yapıldı. Temel bilimlerden uygulamalı bilimlere kadar bilimsel araştırmaların gerekliliği üzerinde duran ve tavsiyelerini öğrencilerle paylaşan Prof. Dr. Böyükata, “Hangi alanda üniversite eğitimi alırsanız alın, mutlaka üniversite sonrasında yüksek lisans ve doktora yapmayı hedef olarak şimdiden belirleyin. Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan olumsuzluklar elbette var ancak; bunun yanı sıra uluslarasılaşma, içerisinde pek çok fırsatları da beraberinde getirmektedir. Onları yakalamak ve toplumsal yarara dönüştürmek gerekir. Hem bu yönüyle hem de akademik bilgilerin ticarileştirilmesi yönüyle Akademik Girişimcilik becerilerini kazanmak da çok önemlidir” dedi.

Sohbet sonunda Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi Müdür Adil Arslan, davetlerine icabet ederek verdiği bilgilerden dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi İle Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arasında Sosyal ve Bilimsel İşbirliği Protokolü’nün bulunduğu ve bu çerçevede karşılıklı desteklerin devam ettirileceği de belirtildi.