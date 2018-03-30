LiRANIN PABUCU DAMA ATILDI

KOP tarafından projeyle ilgili Nevşehir’de gerçekleştirilen kapanış toplantısında, Yozgat ili ile ilgili değişik veriler de paylaşıldı. Bu kapsamda Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden Nuri Yavan, proje kapsamında yaptığı araştırmalarda, BDDK verilerinde Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir’in Türkiye’de banka hesaplarında liradan daha fazla dövizin bulunduğu, 5 ilden üçünü oluşturduğunu bildirdi. Büyük döviz rezervine rağmen, Yozgat ve diğer iki ilde sermayenin yatırıma dönüşmediği ve Yozgat’ta girişimcilerin ciddi finansman sıkıntısı çektiği raporda ifade edildi. Yozgat ve diğer illerde geçmişte yaşanan kötü girişimcilik deneyimleri, faizsiz kar ortaklıkları ile yaşanan sermaye kayıpları ve çeşitli kooperatiflerde yaşanılan sıkıntıların, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir’deki girişimcilik kültürünü de olumsuz yönde etkilediği vurgulandı. Raporda, gidişatın olumlu yöne seyri için proje ve öneriler sunulurken, Yozgatlının liranın pabucunu dama atarak, dövize ilgi gösterdiği gerçeği de ortaya çıkmış oldu.

