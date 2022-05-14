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Limon yüklü kamyonet devrildi

Çorum-Yozgat kara yolunda limon yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:35
Limon yüklü kamyonet devrildi

Bilal Köroğlu'nun (63) kullandığı 05 AD 363 plakalı ticari araç, Çorum-Yozgat kara yolu Çatalkaya köyü mevkisin de şarampole devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kazanın meydana geldiği Çorum-Yozgat il sınırına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Abdullah Karaca yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kamyonetten saçılan limonlar ise polis ve Karayolları ekiplerince yoldan kaldırıldı. •aa•

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