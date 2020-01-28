LiMANIMIZ DA OLACAK!

DENİZLERE aynı mesafede uzak kalan Yozgat, Samsun ve Mersin limanlarına olan ulaşım mesafesi kısalıyor. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Karadeniz’i Çukurova ve Akdeniz’e bağlayacak yolun önemli bir bölümünün de Yozgat il sınırları içerisinden geçtiğini hatırlatarak, yolun tamamlanmasının ardından Yozgat’ın Samsun ve Mersin limanları ile ulaşım mesafesinin kısalacağını söyledi. Çakır, yakından takip ettikleri yolun biran önce tamamlanması için üzerlerine düşeni yapma çalıştıklarına da vurgu yaparak, ‘’Limanlarla olan bağlantı mesafemizin kısalması ticaretimizi de olumlu yönde etkileyecektir. Denizyolu ile ihracata yönelik üretim yapan firmalar, havaalanı ve hızlı tren ulaşımlarını da dikkate alarak, yatırımlarını bölgemizde yapma konusunda tercih kullanabileceklerdir’’ dedi. Karadeniz’den başlayıp, Çekerek ilçesinden başlayıp, Sorgun, Sarıkaya, Boğazlıyan ilçelerinden geçip, Mersin ve Adana illerine, oradan da Antalya’ya kadar uzanan karayolunun Çekerek-Sorgun arasındaki kesimindeki çalışmaların önemli bölümü tamamlanarak, ulaşıma açıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Sorgun-Çekerek yolundaki çalışmaların devam ettiğini, çalışmalara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da destek verdiğini aktardı. Başkan Çakır, ‘’Üç etaplı çalışma sahaları bulunan yol şantiyesinde, Çiğdemli-Gökiniş Köyü güzergahında altyapısı tamamlanan bölgelerin Asfalt serimi yapıldı. Gökiniş- Gökdere Köyü arasında Şevlendirme ve Viraj geçişleri yol düzenlemeleri devam ediyor. Gökdere- Cemaloğlu Köyü arası Heyelan yolu taşınarak yeni yol sanat yapıları tamamlanarak şevlendirme ve taş duvarları yapılmaktadır’’ diye konuştu. Toplam uzunluğu 75 kilometre olan Çekerek-Sorgun yol ayrımından itibaren Boğazlıyan-Sarıkaya Yolu’nun tamamı önceki yıllarda Sathi Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak tamamlandı. 6 kilometrelik Sarıkaya şehir geçişi ve 1,9 kilometrelik Boğazlıyan şehir geçişi de Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak bitirildi. Toplam 37 kilometre uzunluğundaki Himmetdede Ayrımı-Boğazlıyan Yolu’nun Yozgat ili sınırlarındaki uzunluğunun 23 kilometre oldu bildirildi. Yolun tamamının Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak yapıldığı kaydedildi. Toplam uzunluğu 8,5 kilometre olan Yozgat Bozok Üniversitesi Yolu’nun tamamının Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak yapıldı. Toplam uzunluğu 4,5 kilometre olan Çekerek Çevre Yolu’nun tamamlanarak, Sathi Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak ulaşıma açıldığı, toplam 25,2 kilometre uzunluğundaki Alaca-Çekerek-Zile Yolu’nun tamamının Sathi Kaplamalı tek yol yol olarak bitirildiği kaydedildi. Toplam 4 kilometre uzunluğundaki Çekerek Şehir Geçişinin 2,4 kilometrelik kesiminin Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş Yol olarak, 1,6 kilometrelik kesiminin de Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Tek Yol olarak ulaşıma açıldığının altı çizildi.