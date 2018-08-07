LiMANDA HUMMALI ÇALIŞMA

75 kişinin 7/24 esasına göre çalıştığı Havalimanı inşaat alanında çalışmaların yüzde 10 seviyesine ulaştığı, yılsonuna kadar yüzde 60 seviyesine ulaşılmasının planlandığı kaydedildi. Yaklaşık 250 milyon lira proje bedeli Yozgat Havalimanında incelemelerde bulunan Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, çalışmalar hakkında yüklenici firma yöneticilerinden bilgi aldı. Yozgat Bozok Havalimanı'nın 2020 yılında hizmete açılacağını vurgulayan Başer, Havalimanı’nın bu yıl üst yapı ihalesinin de yapılması için çalışacaklarını, bu arada Havalimanı ile Alaca arasında planlanan yolun da yapım ihalesinin yapılmasına yönelik çalışmaları bayram sonrasında sürdüreceklerini kaydetti. Başer, ‘’Havalimanının şu an pist uzunluğu 2 bin 600 metre. Bu 3 bin 500 metreye yükseltilebilecek durumda’’ dedi.

AK Parti İl Başkanı Celal Köse ve Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı’nın da katıldığı Hava Limanı inşaatındaki incelemelerinin ardından gazetemizi de ziyaret eden Milletvekili Başer, çeşitli konular hakkında bilgi verdi. Başer, Yozgat insanının yıllarca hayalini kurduğu havalimanı inşaatında hafriyat çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti. Başer, inşaatta 75 kişinin, iş makineleriyle çalıştığını, inşaatın 900 gün süre içerisinde tamamlanacağını aktardı.

Başer, havalimanının Yozgat’ın gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkısı olacağına vurgu yaparak, "Havalimanının diğer tarafında yeni organize sanayi bölgesi yer alacak. Havalimanı ile yeni organize sanayi bölgemiz neredeyse yürüme mesafesinde olacak. Havalimanı ve yeni organize sanayi bölgemizin birlikte bitirilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Bozok Havalimanı'nın ayrı bir özelliği de Alaca’ya 25 kilometre, Çoruma 65 kilometre mesafede olmasından dolayı sadece Yozgat halkına değil bölge halkına da hizmet edecek" diye konuştu.