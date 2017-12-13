Lider Engel Tanımaz projesi

Eğitimlerin 5 grup halinde 64 saatten oluştuğunu söyleyen Akdağmadeni Tüm Engelliler Derneği Başkanı Sait Ünlü, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini artırmak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını yükseltmek amacıyla eğitim verildiğini söyledi. Eğitim sonunda 36 öğrencinin başarılı olduğunu kaydeden Ünlü, "Derneğimizin yapmış olduğu bu tip faaliyetlere bir yenisini eklemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu projede derneğimize maddi kaynak sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ederim" diye konuştu.