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Lider Engel Tanımaz projesi

AKDAĞMADENİ ilçesinde Tüm Engelliler Derneği tarafından hazırlanan 'Lider Engel Tanımaz' adlı projesinin eğitimleri tamamlandı.

Lider Engel Tanımaz projesi

AKDAĞMADENİ ilçesinde Tüm Engelliler Derneği tarafından hazırlanan 'Lider Engel Tanımaz' adlı projesinin eğitimleri tamamlandı.

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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Lider Engel Tanımaz projesi

 Eğitimlerin 5 grup halinde 64 saatten oluştuğunu söyleyen Akdağmadeni Tüm Engelliler Derneği Başkanı Sait Ünlü, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini artırmak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını yükseltmek amacıyla eğitim verildiğini söyledi. Eğitim sonunda 36 öğrencinin başarılı olduğunu kaydeden Ünlü, "Derneğimizin yapmış olduğu bu tip faaliyetlere bir yenisini eklemek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu projede derneğimize maddi kaynak sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ederim" diye konuştu.

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