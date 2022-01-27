Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Libya Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü.

27 Ocak 2022 Perşembe 00:52
Libya Büyükelçisini kabul etti

Oktay, görüşmede, KKTC'de 23 Ocak 2022 Pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçimlerin sonuçlarının siyasi partilere ve Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi. Oktay, kurulacak yeni hükümetin KKTC’nin refah ve istikrarı için çalışacağını ifade ederek, başarılar diledi. Fuat Oktay, erken genel seçimlerde birinci parti çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu da kutladı. Oktay, Sucuoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, KKTC seçimlerinin örnek gösterilecek demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti ve Türkiye-KKTC arasındaki iş birliğinin her alanda katlanarak devam edeceğini kaydetti.
OKTAY, LİBYA BÜYÜKELÇİSİ ELGELAİB'İ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçen ay güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarak Türkiye'deki görevine resmen başlayan Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.•aa•

Anahtar Kelimeler:
Libya Büyükelçisini Kabul EttiIlerigazetesiOcakPerşembe2022CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı YardımcısıHemşehriFuat OktayKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiErsin TatarKKTCUBP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAZDAN SONRA PiLiÇ
KAZDAN SONRA PiLiÇ
Kapı önlerinde 'kar' temizliği
Kapı önlerinde 'kar' temizliği
Materyaller sergilendi
Materyaller sergilendi
Yozgat'a sarı kodlu uyarı
Yozgat'a sarı kodlu uyarı
Jandarma yardıma koştu
Jandarma yardıma koştu
Sarkıklar tehlike saçıyor
Sarkıklar tehlike saçıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim