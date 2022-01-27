Libya Büyükelçisini kabul etti

Oktay, görüşmede, KKTC'de 23 Ocak 2022 Pazar günü gerçekleştirilen erken genel seçimlerin sonuçlarının siyasi partilere ve Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi. Oktay, kurulacak yeni hükümetin KKTC’nin refah ve istikrarı için çalışacağını ifade ederek, başarılar diledi. Fuat Oktay, erken genel seçimlerde birinci parti çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu da kutladı. Oktay, Sucuoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, KKTC seçimlerinin örnek gösterilecek demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti ve Türkiye-KKTC arasındaki iş birliğinin her alanda katlanarak devam edeceğini kaydetti.

OKTAY, LİBYA BÜYÜKELÇİSİ ELGELAİB'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçen ay güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarak Türkiye'deki görevine resmen başlayan Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.•aa•