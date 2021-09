Liberya’da Türk bayrağı DALGALANACAK

Geçtiğimiz hafta Liberya’nın Bong County eyaletinde temelleri atılan proje, bölgede 52 köyde yaşayan gençlerin eğitim hayatına yön verirken, Türk bayrağını Afrika’da dalgalandıracak. Proje, gelecek nesillere Liberya ve Türkiye arasında geleceğin iş, yatırım, kültürel ve daha kapsamlı bir diplomasinin tesisi için yol gösterecek. Liberya Fahri Başkonsolosu Selahattin Yılmaz, sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği ancak pandemi nedeniyle ertelenen okul ve kütüphane projesinin startını verdi. Türkiye- Liberya ikili ilişkilerinin gelişmesinde çok değerli katkıları bulunan Selahattin Yılmaz’ın girişimiyle Liberya’nın Bong Country eyaletinde, 52 köye hizmet vermesi planlanan lise ve kütüphaneden oluşan projenin temeli atıldı. Kısa sürede inşaatı tamamlanacak olan projenin temel atma töreni sırasında Liberya devleti tarafından ‘Onursal Başkanlık’ göreviyle onurlandırılan Selahattin Yılmaz, bu görevi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüce Türk Milleti adına kabul ettiğini belirtti. Selahattin Yılmaz, ‘’Temelini attığımız projemizi en kıza sürede tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izni olursa Türk bayrağı ve kendisinin ismi ile Liberya eğitim hayatına kazandıracağız. Bölgede gerçekleştirdiğim ziyaretler sırasında Bong Country eyaletinde tam 52 köye hizmet vermesini planladığımız modern bir lise ile eğitim imkanları kısıtlı olan gençlerimizin eğitimlerine katkıda bulunacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Öte yandan projemiz vesilesiyle Türk bayrağını Liberya’da dalgalandıracağız. Pandemi sebebiyle her iki ülke arasında uzun bir süredir ertelediğimiz ekonomik, sosyal, yatırım sorumluluklarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız bitmedi, devam edecek’’ dedi.

Selahattin Yılmaz, projenin detaylarına ilişkin şu bilgiler de aktardı. Yılmaz, “Bölgeye yaptığım ziyaretler sırasında ülkenin çok zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olan Bong Country eyaletinde tam 52 köyde eğitimin yapılamadığını gördüm. Dört tarafı açık, baraka altında eğitim gören çocukları gördüğümde yaşadığım üzüntüyü tarif edemem. Bu manzara karşısında 9 derslik ve bir adet kütüphaneden oluşacak modern bir okulun projelendirilmesine başladık. Push For Afrika Derneği’nin (P4A) kurucusu ve fahri başkanlığını üstlendiğim, her biri ülkemizin nadide gönüllü ailelerinden oluşan sosyal sorumluluk sahibi dernek yönetimi, üyelerimiz ve gönüllülerimiz adına kurulacak olan okulun kütüphanesinin yapımını şahsım olarak üstlendim. Burada Türk bayrağımızı dalgalandırma şerefinin ilk kez bizlere nail olacağı için gurur duyuyorum’’ diye konuştu. Liberya ve Türkiye bayraklarının dalgalanacağı okul aracılığıyla Liberyalı çocukları şimdiden Türkiye’ye lisans eğitimi için davet eden Selahattin Yılmaz, ‘’Gelecek nesillere Liberya ve Türkiye arasında geleceğin iş, yatırım, kültürel ve daha kapsamlı bir diplomasinin tesisi için elimizden gelen çabayı şahsım ve devletim adına göstermeyi bir borç bilirim’’ şeklinde konuştu.