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LGS için toplandılar

Yarın Yozgat’ta yapılacak olan LGS sınavı ile boş kalan muhtarlıklar için yapılacak seçimlerde alınması gereken tedbirler hakkında güvenlik toplantısı yapıldı.

04 Haziran 2022 Cumartesi 00:53
LGS için toplandılar

Hafta sonu çeşitli nedenlerden dolayı boş kalan muhtarlıklar ve ihtiyar heyeti için yapılacak olan seçimler ile LGS Sınavı'nın güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında, paydaş kurumların katılımıyla güvenlik toplantısı yapıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin yarın yapılacak olan merkezi sınav LGS 2 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. İl geneli 5 bin 649 sekizinci sınıf öğrencisinin katılacağı sınav 162 okulda 397 salonda bin 500 öğretmenin gözetiminde gerçekleştirilecek.  Haber Merkezi

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LGS Için Toplandılar
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