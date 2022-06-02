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LGS için hazırlıklar tamam

Hafta sonu yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı açıklamada bulundu.

02 Haziran 2022 Perşembe 00:49
LGS için hazırlıklar tamam

2021-2022 eğitim öğretim yılı sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin 05 Haziran tarihinde başlayacak olan ve 2 oturum şeklinde gerçekleşecek merkezi sınav (LGS) ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, saat 09:30’da başlayıp, 12.50’de sonlanacak sınava il geneli 5 bin 649 sekizinci sınıf öğrencisinin katılacağını söyledi. 162 okuldaki 397 salonda, bin 500 öğretmenin görev alacağını bildiren Yazıcı, “LGS ile ilgili salonlarımızın hazırlanması, okullarımızın çevresindeki güvenlik tedbirleri ile ilgili çalışmalarımızı yaparak güvenlik görevlilerinin görevlendirilmesini gerçekleştirdik. Diğer paydaş müdürlüklerimizle toplantılarımızı yaparak, çocuklarımızın sınavını engelleyecek herhangi bir durum söz konusu olmayacak şekilde her türlü hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Sınav yapılacak okullarımızda koordinatörlüğü yapacak okul müdürlerimize, salonlarda gözetmenlik yapacak arkadaşlarımıza Milli Eğitim Bakanlığımızın gösterdiği yönerge kapsamında tüm sınavla ilgili kural ve kaideleri toplantılar düzenleyerek anlattık. Şuan her türlü tedbiri almış vaziyetteyiz. Sınavımızı sorunsuz yürütmek üzere gerekli çalışmaları yaptık. Tüm yavrularımıza sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum” dedi. Muhammed Üstüntaş

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LGS Için Hazırlıklar Tamam
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