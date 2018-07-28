LGS Başarısı konuşuldu

Yozgat Merkezdeki Okul Müdürleri ile İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda, okulların başarı durumu, hazırlanan istatistikler üzerinden incelendi. Okulların akademik başarılarının artırılması konusunda istişarelerde bulunuldu, gerekli kararların öğretmenler kurulunda görüşüleceği kaydedildi. Aynı uygulamanın İlçeler bazında da yapılacağını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat’ın eğitim başarısını artırmak için eğitim camiamızın çok ciddi bir çalışma içeresinde olduğunu, il geneli okulların akademik başarılarının teker teker incelenmesinin devam edeceğini, gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.