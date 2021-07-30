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LGS başarısı açıklandı

Yozgat’ın Çekerek İlçesi’nde sınava giren öğrencilerin başarı sonuçları açıklandı.

30 Temmuz 2021 Cuma 00:52
LGS başarısı açıklandı

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, 2020/2021 eğitim öğretim yılında Liselere Giriş Sınavına (LGS) ilçeden 207 öğrenci girdiğini söyledi. Akkan, bu öğrencilerden 65 öğrencinin çeşitli Fen Liselerine yerleştiğini, sınava giren öğrenci sayısının yüzde 37 oranında başarı sağlandığını anlattı. Akkan, ‘’Covid19 salgının her türlü olumsuz etkisine rağmen büyük bir oranda sınavla öğrenci alan okullara öğrenci yerleştirmiş olmada emeği geçen idareci, öğretmenlerimiz ve emeklerinden dolayı öğrenci ve velilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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LGS Başarısı Açıklandı
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