LEYLEKLER GELDi

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte baharın müjdecisi leylekler, Yozgat’taki yuvalarına dönmeye başladı. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen leylekler Yozgat’ın rakımı daha düşük olan Yerköy ilçesindeki yuvalarında görüldü. 771 rakımlı Yerköy ilçe merkezi ile en fazla yuvanın yer aldığı Saray Köyünde bulunan 10 civarındaki leylek yuvasından sadece ikisinde leyleklerin konuşlandığı gözlemlendi. ‘Bereketin Habercisi’ olarak kabul edilen ve sonbaharda yuvalarını terk edip, sıcak bölgelere göç eden leyleklerin önümüzdeki günlerde tüm yuvalarda görülmeye başlayacağı kaydedildi. Yıllardır yuvalarına dokunulmayıp, dışarıdan gelenlerin de dokunmasına da izin verilmeyen Saray Köyünde leylekler ahşap, eskiden kalma telefon hattı direklerinde, demir elektrik direğinde, eski evlerin bacalarında yuvaları bulunuyor. Sonbaharda bıraktıkları yuvalarına baharla birlikte dönüş yapıp yerleşmeye başlayan leyleklerin genel olarak Mart ayının sonu, Nisan ayının ilk haftasında köye gelmeye başlamasına karşın son yıllarda erken gelmeye başladığı da bildirildi. Bitlis'te geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da doğup büyüdüğü köy olan Yozgat’ın Yerköy ilçesi Saray Köyü, yıllardır ‘’Leylek Dostu Köy’’ olarak biliniyor, 10’un üzerindeki Leylek Yuvası da yıllardır boş kalmıyor. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)