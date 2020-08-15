Leylek operasyonu

YOZGAT’ta ayağına dolaşan misina ipi yüzünden elektrik direği üzerindeki yuvasında mahsur kalan leylek, Çamlıbel Elektrik Dağıtım şirketi bakım ekipleri tarafından kurtarıldı. ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yozgat, Sivas ve Tokat'ta 1 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ, çevre ve doğa dostu uygulamaları ile dikkat çekiyor. Yaptığı planlı bakımlarla elektrik dağıtım kalitesini iyileştirirken hayvanları korumak için de özel çaba gösteren ÇEDAŞ ekipleri, Yozgat merkeze bağlı Yeşilova köyü halkından gelen ihbar üzerine, ayağına dolaşan misina yüzünden elektrik direği üzerindeki yuvasında mahsur kalan leyleği kurtarmak üzere harekete geçti. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kuralları kapsamında ilk olarak direkteki elektriği kesen ekipler, sepetli platformla leyleği yuvasından indirerek ayağına dolaşan ipleri kesti. Ekipler, kurtarma operasyonu sonrasında köyde bulunan çeşmeden su içirdikleri leyleği doğaya bıraktı.