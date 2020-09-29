Levhalar da maskelendi!

COVİT-19 salgını nedeniyle ‘’Maske-Sosyal Mesafe-Hijyen’’ uyarılarının tavan yaptığı şu günlerde, Yozgat’ta karayolundaki trafik işaretlerine siyah maske takılması ‘’Tedbirlere onları da uydurdular!’’ dedirtti. Doğu Anadolu Bölgesi’ni Ankara’ya bağlayan Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yozgat’tan geçen kesiminde Karayolları tarafından yürütülen bölünmüş yol, yenileme, bakım, onarım çalışmaları kapsamında sürücüleri uyarıcı levhalar monte edildi. Çalışmaların tamamlandığı kesimlerdeki levhalar sökülmedi. Çalışmanın yapılacağı kesimlere de yeni levhalar dikildi. Sürücülerin uyarı levhalarından etkilenip, kazalara sebebiyet vermemeleri amacıyla işlevi sona eren levhaların üzerleri siyah bez ile kapatıldı. Bu durum Covit-19 salgınıyla ilgili tedbirlerle ilişkilendirilip, akıllara ‘’Maske-Sosyal Mesafe-Hijyen’’ uyarılarını getirdi. (Fotoğraflar: Seyfi Çelikkaya)