Lekesiz, yatırımları değerlendirdi!

AK Parti İktidarı dönemi boyunca Yozgat’ın gelişmesi ve kalkınması noktasında kentte eksik gördükleri yatırımları birer birer hayata geçirdiklerini söyleyen AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, AK Parti olarak Yozgat’ta hemşerilerimizin hak ettiği hizmetlerle onları buluşturmaya gayret ediyoruz.” dedi.

Lekesiz, süregelen hizmetlerden ve 2017 yılı içerisinde tamamlanacak olan projelerden bahsetti.

Yakın zamanda hasta kabulüne başlayan Yozgat Şehir Hastanesi’nin vatandaşa hizmet vermeye başladığını söyleyen Lekesiz, “Şehir Hastanemiz, fiziki imkanlar itibariyle dünyada örnek gösterilecek mekanlardan bir tanesi. Sağlık personeli itibariyle nitelikli kadrolarımız mevcut. Ufak tefek eksikliklerimiz var bunları da tamamlamak suretiyle inşallah Yozgat’ımıza yakışır sağlık hizmetini ulaştırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Sağlık alanında Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi inşaatının devam ettiğini bildiren Lekesiz, “Müteahhitten kaynaklanan bazı gecikmeler yaşandı ama burasını da bu sene içerisinde Yozgat halkımızın hizmetine sunulmayı arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Lekesiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neredeyse okullarımızın tamamını yeniledik. Derslik başına düşen öğrenci sayısı azaldı, öğretmen sayımız arttı. Yozgat merkezde de fizik mekanların iyileştirilmesi çalışması devam edecek. Polis Eğitim Merkezi faaliyete geçen sene kapasitesini artırarak geçmişti. Geçen sene 850 öğrencimizi mezun etmiştik. Bu sene bin 200 öğrencimiz eğitim görüyor. Orası da Yozgat’a katma değer katan kurumlardan biri oldu. Diyanet Eğitim Merkezi de bu yıl içerisinde hizmete alma imkanına kavuşacağız. Burada 500 tane diyanet personeli meslek içi eğitim görecek. Adalet Eğitim Merkezi’nin ihale süreci tamamlandı. 2018 içerisinde faaliyete almayı ümit ettiğimiz diğer bir yatırımımız. Adli Tıp Kurumu binamız yapıldı bu sene içerisinde faaliyete geçmiş olacak. Adalet teşkilatı içerisinde cezaevi kompleksi inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah burasının açık cezaevi kısmını bu sene içerisinde kapalı cezaevi kısmını ise önümüzdeki sene içerisinde açmaya gayret göstereceğiz”

Havaalanı ve Hızlı Tren Projesi ile ilgili de görüşlerini bildiren Lekesiz, “Bir diğer yatırımımız ulaşım alanındaki Hava alanı. Burası ile ilgili bir Yüksek Planlama Kurulu kararı gerekiyordu. Bu karar verildi. Yozgat’ta bir hava alanının yapılması uygun olduğu kararlaştırılmış oldu. Böylece 2017 yılı yatırım programına alınması, proje ihalesinin sürecinin başlaması mümkün oldu ki yatırım programına alındı. İnşallah buranında en kısa zaman içerisinde temelini atıp insanımıza hizmet verir hale getirmeyi planlıyoruz. Ulaşım alanında önemli yatırımlarımızdan bir tanesi de Hızlı Tren Projesi. Bu projenin Yozgat sınırları içerisinde Sekili’den Yıldızeli’ne kadar olan kısmın üst yapısıyla ilgili ihalesi tamamlandı yer teslimi yapıldı. Müteahhit mevsim koşullarının iyileşmesiyle çalışmasına başlayacaktır. Yozgat’ta hızlı treni geciktiren faktör olarak Elmadağ geçiş hattı güzergahı engel olmuştu. Buranın birkaç kez ihalesi iptal edilmişti. Yine ihalesi yapıldı yer teslimi yapıldı müteahhitte çalışmaya başladı. 2019’un başında belki de 2018’in sonunda hızlı treni de Yozgat halkımızın hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.

3. Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasıyla ilgili geçen yıllarda bir çalışma başlattıklarını da hatırlatan Lekesiz açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Dönemin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ta gelip 3. Sanayi Bölgesi’nde incelemelerini yapmıştı. Bununla ilgili de karar alınmış oldu. 2018’in sonunda yatırımcıya arsa tahsis edilebilecek duruma gelecek. 2019 yılı ile beraber burada fabrikaların kurulduğunu ve insanımıza istihdam imkanı ve Yozgat’a katma değer katacağını göreceğiz”