LAVANTAYA DESTEK

YOZGAT Bozok Üniversitesi, Çekerek ilçesinde bin 500 dekarlık alana 160 bin lavanta çiçeği dikimi yapılarak oluşturulmaya çalışılan Lavanta Adası projesine destek verecek. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, 2020 yılı itibarıyla Lavanta Adası, Trüf Mantarı Ormanı, Millet Bahçesi ve Atık Su Tesis projesi gibi birçok çalışmayı hayata geçireceklerini söyledi. Çakır, Türkiye’nin en büyük 10 sulama barajı arasında yer alan Çekerek Barajı çevresinde belirlenen bin 500 dekarlık alanda lavanta adası oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü hatırlattı. Başkan Çakır, "Bu zamana kadar 100 bin lavantayı toprakla buluşturduk. Lavanta dikimlerine devam edilerek, 200 bine ulaşıldı. Lavanta adası projemiz, ilimizin ve ilçemizin turizm potansiyelini artıracak ve kalkınmaya katkı sağlayacak. Lavanta adası projesinin en önemli hedeflerinden birisi de, ilçemize turist çekmek ve turizmi geliştirmek. Aynı zamanda hem de yağ hem de kozmetik sanayinde lavantanın kullanımını sağlamak. Diğer taraftan arıcılık ve balcılık projemiz de lavanta ile marka haline gelecek. Lavanta balını tüm ülkeye tanıtacağız ve ekonomik olarak ilçemize katkı sağlayacağız" dedi.

Çekerek ilçesini ziyaret eden Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır ile bir araya geldi. Rektör Karadağ, tek parselde dünyanın en büyük lavanta adasının kurulduğu Çekerek ilçesi ve endüstriyel bir bitki olan Lavanta üzerine yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Rektör Karadağ, lavantanın endüstriye kazandırılması, Çekerek’te marka değeri taşıyan bir bitki haline gelmesi için her türlü bilimsel ve teknik desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.