LAVANTALAR YAZA HAZIR

Toplantıda, dikimleri yapılıp, sürekli denetlenerek, bakımları yapılan lavantaların yaz ayından itibaren ürün vermeye başlayacağı belirtildi. Kaymakam Özen başkanlığındaki toplantıda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız, Tarım Orma İlçe Müdürü Hayrullah Özdemir ile diğer ilgililer katıldı. Doğal ürünlere olan talebin artması ile Dünya’da ve Türkiye’de tıbbi aromatik bitkilerin ön plana çıktığına dikkat çekilerek, Türkiye’nin aralarında endemik türlerinde olduğu önemli bir potansiyelin bulunduğu kaydedildi. Tıbbı aromatik bitkiler bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak adına Oran Kalkınma Ajansı tarafından bir strateji olarak belirlendiği, bölgedeki potansiyelin değerlendirmesi amacıyla çalışmalar yapıldığı hatırlatıldı. Yozgat’ta göçün azaltılması için yereldeki çiftçilerin daha fazla para kazanmalarını sağlayıcı bitkileri belirlenme çalışılmaları kapsamda Çayıralan ilçesinde lavanta bitkisinin yaygınlaştırılmasının planlanarak, iki yıl önce deneme amaçlı dikimlerin yapıldığı kaydedildi. Bu dikimi yapılan lavantaların, önümüzdeki yaz ayından itibaren ürün vermeye başlayacağı değerlendirildi.