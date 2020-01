LAVANTALAR ÇEKEREK’TE HAYAT BULACAK

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Isparta Kuyucak köyünde bulunan ve yıllık 1 milyon vatandaşın ziyaret ettiği 375 dekarlık Türkiye'nin en büyük Lavanta bahçesinin rekorunu geride bırakmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Çakır, Çekerek Barajının ortasına bin 400 dekarlık Lavanta Adası Projesiyle hem ilçeye, hem bölgeye turist akını uğrayacağını belirtti. Çakır, Avrupa’nın en büyük Lavanta Bahçesinde yetişen lavantalar ile ‘Lavanta Kolonyası, Lavanta Sabunu ve Lavanta kremlerini’ İlçede bulunan kadınlara kurslar verdirerek, ürettireceklerini, kadın istihdamı ile her ev birer atölye haline getirmeyi planladıklarının altını çizdi. Başkan Çakır, ‘’Endemik bir bitki olan Lavanta, Yozgat’ın her bölgesinde yetişebilmektedir. Yozgat Şehir Hastanesi çevresine de başkanlığımdan önce dikimini yaptık. Yetişti, farklı bir koku ve güzellik kattı. Aynı zamanda da Lavanta bitkisinin Yozgat’ın her bölgesinde yetişebileceğini göstermiş olduk. Çayıralan ilçemizde de lavanta yetiştiriciliği yapılıyor. Bizim bundan sonraki aşamada hedefimiz, yeterli üretime ulaşıldığında Lavanta İşleme Tesisini kurup, yetişen tüm lavantaları işleyerek, piyasaya sürmek olacaktır’’ dedi.