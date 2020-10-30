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Lavantalar boy verdi

Çekerek ilçesinde hazırlanan proje kapsamında geçtiğimiz yıldan itibaren dikimleri yapılan tıbbi aromatik bitkiler kendisini göstermeye başladı.

30 Ekim 2020 Cuma 00:11
Lavantalar boy verdi

TÜRKİYE’nin en büyük barajlarından birisi olan Çekerek Barajı çevresiyle birlikte baraj suları içerisinde yer alan adalarda oluşturulmaya çalışılan tıbbi aromatik bitki fideleri boy vermeye başladı. Yozgat Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelik, Çekerek Orman İşletme Şefliğimiz sınırlarında bulunan tıbbi aromatik bitki sahalarında dikilen fidanlara yönelik incelemelerde bulundu. Çekerek ilçesinde bin 500 dekarlık alana bugüne kadar yaklaşık 200 bin lavanta dikimi yapıldı. Lavanta Adası, Trüf Mantarı Ormanı sahasına dikimleri önceki yıllarda yapılan fidanların önemli bölümünün toprakla bütünleşip, yetişmeye başladığı kaydedildi. 

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Lavantalar Boy Verdi
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