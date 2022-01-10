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LAVANTA iLE MARKALAŞACAK

Çekerek Belediyesi tarafından, hemşerimiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katkısıyla hazırlanan Lavanta Adası projesi ile Tıbbi ve Aromatik bitkiler üzerine hazırlanan projeler Oran Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek desteklenmesi, için protokol imzalandı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:37
LAVANTA iLE MARKALAŞACAK

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde Belediye tarafından yapılan lavanta bahçesi ilçenin marka değeri haline gelmeye başladı. Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, mülkiyeti Belediyeye ait olan 60 dekarlık arazi de oluşturdukları seralarda yetiştirdikleri lavanta, kekik, biberiye ve çeşitli tıbbi aromatik bitkiler ile hali hazırda oluşturdukları bin 500 dekarlık lavanta adası ile İlçenin lavanta ve tıbbi aromatik bitkilerle markalaşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Çakır, SOGEP kapsamında sundukları tıbbi aromatik bitkiler işleme merkezi projesinin kabul gördüğünü ve Oran Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzaladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yerelden kalkınma konusundaki talimatlarına muvafık olarak yapılan bu gibi faaliyetlerle Çekerek'ten artık insanların değil ürünlerin ve ürettiklerinin gideceğine vurgu yapan Çakır, ‘’Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme ekonomik döngüsü ile inşallah yerelden kalkınıyoruz. İnşallah tesisimizin tamamlanmasıyla birlikte ürünlerimiz mamüle dönüştürülerek Çekerek üretecek, Çekerekli kazanacak’’ dedi.

Son Güncelleme: 09.01.2022 16:08
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